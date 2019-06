Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Streit eskaliert

Rems-Murr-Kreis

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 38 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Sonntag, gegen 13:30 Uhr an der Einmündung Winnender Straße / Stauferstraße die Vorfahrt einer 40-jährigen Mercedes-Fahrerin. Beim anschließenden Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Weinstadt: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 74 Jahre alter Radfahrer zog sich bei einem Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagnachmittag, gegen 16:20 Uhr schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann war auf der Landesstraße 1199 zwischen Weinstadt und Waiblingen unterwegs. Im Bereich der Unterführung unter der B29 kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Waiblingen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 oder direkt beim Polizeirevier zu melden.

Remshalden: Unfallflucht

Ein 68 Jahre alter Peugeot-Fahrer streifte am Sonntag, gegen 19:30 Uhr zunächst die Mittelleitplanke der B29. Als er anschließend stark gegenlenkte, prallte er zudem gegen die rechte Leitplanke. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrer konnte allerdings schnell ermittelt werden. An seinem Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an den Leitplanken von rund 1000 Euro. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Mehrere Scheiben beschädigt

Auf dem Gelände der Haldenschule wurden zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 11 Uhr mehrere Glasscheiben eingeschlagen. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es im Jugendtreff in der Rechbergstraße. Unbekannte nahmen in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag, 17:15 Uhr, zunächst einen Mülleimer aus der Verankerung und warfen damit eine Scheibe des Jugendtreffs ein. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bislang nicht bekannt.

Zeugenhinweise zu beiden Vorfällen nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 9:10 Uhr wurden im Bereich Falkenstraße / Paul-Dannenmann-Straße mindestens vier geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der bisher unbekannte Täter warf faustgroße Steine gegen die geparkten Fahrzeuge, wodurch an allen nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Alfdorf: Reiterin leicht verletzt

Nach einem Sturz von ihrem Pferd musste eine 13 Jahre alte Reiterin am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Jugendliche war gegen 11:25 Uhr im Bereich des Bonholzweges unterwegs, als ihr Pferd durchging. Beim Sturz zog sie sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntagnachmittag, zwischen 14 Uhr und 15:45 Uhr in der Richard-Kapphan-Straße einen geparkten Daimler und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181 2040) in Verbindung zu setzen.

Urbach: Streit eskaliert

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Marktplatz eskalierte am Freitag, kurz vor 18 Uhr, ein Streit zwischen zwei Männern. Im Verlauf des Streits schlug ein 38 Jahre alter Mann mehrfach mit einer Eisenstange auf seinen 34-jährigen Kontrahenten ein. Dieser wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog er sich aber keine schwereren Verletzungen zu.

Sulzbach an der Murr: Zwei Motorradfahrerinnen verletzt

Eine 20-jährige Motorradfahrerin befuhr am Sonntagmittag gegen 16 Uhr die L 1066 in Richtung Großerlach. Bei der Einmündung zur B 14 musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ihre Bekannte, die mit dem Motorrad hinterhergefahren ist, erkannte dies zu spät und fuhr auf das Motorrad der 20-Jährigen auf. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Weil aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen sind, war auch neben dem Rettungsdienst noch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Der Gesamtschaden wurde auf 10.000 Euro beziffert.

Althütte: Von Straße abgekommen

Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer kam am Sonntagnachmittag infolge Unachtsamkeit von der Straße ab. Er hatte die Hauptstraße befahren und krachte abseits der Straße gegen einen Metallzaun. Beim Unfall wurde ein dahinter stehender Ford Transit als auch eine Gebäudefassade beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.

