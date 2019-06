Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall mit zwei verletzten Personen

Schwäbisch Gmünd- Großdeinbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten und einer leicht verletzten Autofahrerin kam es am Montag gegen 8:00 Uhr. Die Fahrerin eines Ford Focus wollte aus Kleindeinbach kommend auf die K3268 in Richtung Schwäbisch Gmünd abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich eine aus Richtung Schwäbisch Gmünd kommende 22 Jahre alte BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der BMW abgewiesen wurde und 10 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Die Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die BMW-Lenkerin leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 23.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

