ZOLL-F: Das Glück ist mit den Tüchtigen - GER Frankfurt schnappt mehr als 56 kg Rauschgift

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

In Zusammenarbeit mit den Spezialeinheiten des Zolls und der Polizei ist es den Beamten der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Frankfurt am Main am 4. Juli 2018 gelungen, den Handel mit ca. 50 kg Amphetamin zu verhindern. Der Zentralen Unterstützungsgruppe Zoll (ZUZ) sowie den Observationseinheiten des Zolls und der Polizei Frankfurt gelang es dabei, drei Personen im Alter von 28, 29 und 31 festzunehmen. Die Tätergruppierung soll Betäubungsmittel unerlaubt nach Deutschland geschmuggelt bzw. u.a. selbst hergestellt und damit Handel getrieben haben. Als Vertriebsort diente der Großraum Frankfurt am Main.

Bereits seit dem Jahr 2017 übte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main die Leitung über die intensiven Ermittlungen der GER Frankfurt aus, die nun trotz des konspirativen Verhaltens der Tatverdächtigen zu den Durchsuchungsmaßnahmen führten. Verdächtig ist die Tätergruppierung mindestens 61 kg Amphetamin in Deutschland hergestellt und veräußert zu haben, wobei die dafür benötigten Grundstoffe vermutlich im Ausland beschafft wurden. Zusätzlich zum Amphetamin sollen die Beschuldigten Kokain im europäischen Ausland besorgt und im Gebiet um Frankfurt am Main weiterverkauft haben.

Insgesamt wurden am 04.07. etwa 26 Objekte, darunter Wohnungen, Firmen, Restaurants und Fahrzeuge (im Raum Frankfurt und Marburg) durchsucht. Zur Verfügung standen dabei auch drei Rauschgift- und Bargeldspürhunde benachbarter Polizei- und Zollkräfte. Die ca. 170 eingesetzten Beamtinnen und Beamte des Zolls und der Polizei Frankfurt konnten über die 50 kg Amphetamin hinaus ca. 1 kg Kokain, 1,3 kg Haschisch, 4,5 kg Marihuana sowie Verpackungsmaterial in Wohnungen und einem weiteren Fahrzeug auffinden. Hinzu kamen etwa 100.000 Euro Bargeld. Zudem wurden mehrere Waffen, darunter zwei scharfe Schusswaffen, ein Messer, ein Schlagring, knapp 40 Kommunikationsmittel, Speichermedien und mehrere Fahrzeuge sichergestellt. Außerdem wurde eine weitere Person im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen.

Zwei der insgesamt vier festgenommenen Personen sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zusatzinformation: In der Bundesrepublik Deutschland bestehen 28 Gemeinsame Ermittlungsgruppen Rauschgift von Zoll und Polizei in paritätischer Besetzung. Die GER Frankfurt am Main besteht seit dem Jahr 1980 und hat ihren Sitz beim Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Wesentliche Aufgabe der GER'en ist - unabhängig von der Art des Betäubungsmittels - die Aufdeckung und Zerschlagung von Täterstrukturen, Händler- und Schmuggelorganisationen sowie die Abschöpfung inkrimierter Gelder aus dem Rauschgiftschmuggel und -handel durch verfahrensintegrierte Finanzermittlungen. Denn auch hier gilt der Grundsatz: Verbrechen darf sich nicht lohnen!

