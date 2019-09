POL-F: 190919 - 993 Frankfurt: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Frankfurt am Main, der Mainova AG und der Frankfurter Polizei: Gemeinsam für mehr Sicherheit - Trickdiebstahl an der Haustür

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(hol) "Gemeinsam für mehr Sicherheit" - unter diesem Motto führen der Präventionsrat der Stadt Frankfurt am Main, das Polizeipräsidium Frankfurt am Main und die Mainova AG eine gemeinsame Kampagne zum Thema Trickdiebstahl an der Wohnungstür durch.

Heute fiel der Startschuss für die Kampagne "Gemeinsam für mehr Sicherheit". Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in der Konzernzentrale der Mainova AG stellten Hr. Stadtrat Markus Frank, Hr. Polizeipräsident Gerhard Bereswill und der Vorstandsvorsitzende der Mainova AG, Hr. Dr. Constantin H. Alsheimer, die Ziele der Initiative vor. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Aufklärung und Sensibilisierung von Seniorinnen und Senioren hinsichtlich Trickdiebstahl an der Wohnungstür, da vor allem ältere Menschen Opfer von Trickdieben in den eigenen vier Wänden werden.

Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill sagte dazu: "Das Thema Trickdiebstahl ist leider weiter aktuell. Die Straftäter werden einfallsreicher und verschaffen sich unter Bildung einer Legende Zutritt zu Wohnungen, um an das Geld und an die Wertsachen von vornehmlich Seniorinnen und Senioren zu kommen. (...) Im Rahmen der heute hier vorgestellten Zusammenarbeit können auch Seniorinnen und Senioren erreicht werden, die selbst nicht aktiv sind oder nicht alleine das Haus oder die Wohnung verlassen können."

Außerdem wurde erläutert, wie es überhaupt zu der Kooperation zwischen Mainova AG, Präventionsrat und Polizei kam. Ausschlaggebend dafür war die Frage, wie Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert mit wichtigen Präventionsbotschaften der Polizei erreicht werden können und zwar auch dann, wenn sie selbst nicht mehr mobil sind. Dabei kam die Idee auf, für Präventionsbotschaften die Kundenkontakte der Mainova AG zu nutzen. Die aus dieser Idee resultierenden Gespräche legten den Grundstein für die Kooperation, deren Ergebnis die heute vorgestellte Kampagne "Gemeinsam für mehr Sicherheit" ist.

Herr Stadtrat Markus Frank, Dezernent für Wirtschaft, Sport, Sicherheit und Feuerwehr und der ebenso wie der Polizeipräsident Mitglied des Präventionsrats der Stadt Frankfurt am Main ist, betonte: "Ich bin beeindruckt von der guten Kooperation in dem Projekt "Gemeinsam für mehr Sicherheit". Wir sind in der Stadt Frankfurt am Main zusammen mit der Polizei, dem Bürgerinstitut und andere Institutionen der Stadt schon gut vernetzt zum Thema Sicherheit. Mit diesem Projekt gelingt es aber, gerade zum Thema Seniorensicherheit noch mehr Menschen zu erreichen und zu informieren, insbesondere auch die Familien und Angehörigen der Senioren in unserer Stadt."

Im Anschluss erläuterte Hr. Dr. Constantin H. Alsheimer die Gründe für das Engagement der Mainova AG: "Exzellenter Kundenservice ist für Mainova ein hohes Gut. Deshalb setzen wir uns aktiv dafür ein, unsere Kunden vor Trickdieben und unseriösen Anbietern zu schützen. Mit der gemeinsamen Initiative, die sich an alle Bürger richtet, wollen wir mit Polizei und Präventionsrat für das Thema sensibilisieren."

Dabei wurde auch deutlich, dass "Gemeinsam" in diesem Zusammenhang mehr bedeutet, als die bloße Zusammenarbeit verschiedener Stellen, sondern auch dafür geworben werden soll, das Thema Sicherheit an der Haustür auch im Familien- und Freundeskreis zu besprechen.

Das Titelbild der Kampagne zieren Sicherheitsbeauftragter für Senioren Heinz Alexander, Polizeioberkommissarin Susanne Hippauf und Mainova Ableser Peter Bott. Sie verdeutlichen noch einmal den gemeinsamen Charakter der Kampagne und stehen zudem für ein selbstbewusstes Auftreten, so wie sich auch Seniorinnen und Senioren verhalten sollen.

Darüber hinaus wurden die zahlreichen Informationsmaterialien vorgestellt, die großer Bestandteil der Kampagne sind und mit denen unsere älteren Mitbürger/innen ab heute über dieses Deliktsphänomen aufgeklärt werden sollen. Dabei handelt es sich neben im Stadtgebiet präsente Plakate auch um Türhänger, die als Erinnerungsstütze an der eigenen Tür platziert werden können. Sie enthalten die Kontaktdaten von Organisationen, an die sich Betroffene im Ernstfall wenden können. Darüber hinaus wurde ein zwölfseitiger Flyer erstellt. In diesem werden anhand von zwei realen Fallbeispielen die perfiden Tricks der Diebe beschrieben und Tipps gegeben, wie man sich vor eben solchen schützen kann. Dieser Flyer wird in der nächsten Zeit von Mainova Mitarbeitern beim Ablesen der Zähler den Bewohnern persönlich übergeben und ist unter anderem auch im Mainova ServiceCenter (Stiftstr. 30) und auf der Website www.mainova.de erhältlich.

Weitere Unterstützung erfährt die Kampagne von der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (VGF), den Bäderbetrieben Frankfurt am Main und dem Bürgerinstitut.

