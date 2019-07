Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Fahrradeigentümerin gesucht

Karlsruhe (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt ertappten während einer Streifenfahrt am frühen Dienstagmorgen einen Fahrraddieb. Als die Beamten die Georg-Friedrich-Straße entlang fuhren fiel ihnen eine männliche Person auf, die sich mit einem Bolzenschneider an dem Fahrradschloss eines an einem Verkehrsschild angeschlossenen Damenfahrrades zu schaffen machte. In der Folge nahmen die Polizisten den 61-jährigen Mann vorläufig fest. Da die Eigentümerin des silbern-grauen Damenfahrrads der Marke Westfalen bislang noch nicht ausfindig gemacht werden konnte, bittet die Polizei diese sich unter der Telefonnummer 0721 666-3211 beim Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt zu melden.

