Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand in Kleingartenanlage

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtteil Gartlage geriet am Samstagmorgen (07.40 Uhr) aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnanhänger in Brand. Der als Gartenhütte genutzte Anhänger stand in der Kleingartenanlage Am Bahndamm, als die Polizei und die Feuerwehr alarmiert wurden. Die Berufsfeuerwehr war mit 10 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Anhänger vollständig abbrannte. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

