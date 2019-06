Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Unfallfluchten

Osnabrück (ots)

Der Verkehrsunfalldienst der Osnabrücker Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten, die sich am Freitag ereignet haben, weitere Zeugen und die Verursacher. In der Kleiststraße stieß ein Autofahrer zwischen 08.30 und 12 Uhr gegen einen grauen Nissan Primastar, der am Fahrbahnrand abgestellt worden war. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Am August-Bebel-Platz kam es gegen 19.40 Uhr zu einer Unfallflucht durch eine unbekannte Radfahrerin. Die etwa 50 Jahre alte Frau überquerte bei "Rot" die Fußgängerampel am Konrad-Adenauer-Ring. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Fahrerin eines schwarzen Ford Mondeo, die von der Niedersachsenstraße nach rechts in Richtung Konrad-Adenauer-Ring abbog, abrupt bremsen. Das erkannte ein nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem grauen Ford Tourneo Connect auf. Die Unfallverursacherin setzte ihren Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Beschrieben wurde sie als schlank und ca. 1,75 m groß. Sie hatte rote, schulterlange, gewellte Haare und war mit einer schwarzen Jeans, einem hellgrauen Oberteil und einer schwarzen Jeansjacke bekleidet. Hinweise zu den Unfallfluchten werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

