Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - "Parkplatzrempler"

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes am Lutterdamm beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen einen blauen Toyota. Der Eigentümer des Toyota Corolla hatte sein Auto gegen 11.15 Uhr unbeschädigt dort abgestellt. Als er fünf Minuten später zurückkehrte, musste er am Fahrzeugheck einen Unfallschaden feststellen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

