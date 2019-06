Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannter raubte Jutetasche

Osnabrück (ots)

Eine 28-Jährige ist am Donnerstagabend in der Süsterstraße Opfer eines Raubdeliktes geworden. Die Frau ging gegen 18.30 Uhr von der Johannisstraße kommend auf dem Fußweg in Richtung Kommenderiestraße. Kurz hinter der Drei-Religionen-Grundschule rempelte ein Unbekannter die Osnabrückerin plötzlich von hinten an und zog ihr gleichzeitig die gelb/weiße Jutetasche von der Schulter. Die Frau geriet dadurch ins Straucheln, knickte mit einem Fuß um und fiel hin. Der Täter lief mit der Tasche und der darin befindlichen Geldbörse in Richtung Kommenderiestraße davon. Das Opfer zog sich bei der Tat leichte Verletzungen zu und musste in der Folge einen Arzt aufsuchen. Der Räuber war etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 165cm groß und hatte einen leicht dunklen Teint sowie dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeanshose und Sportschuhen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Osnabrücker Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-3203.

