Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Einbruch im Industriegebiet

Bad Rothenfelde (ots)

Ein Heizungs- und Klimatechnikbetrieb in der Straße Gewerbepark, erhielt am frühen Freitagmorgen ungebetenen Besuch. Einbrecher verschafften sich zwischen 00.45 und 01.05 Uhr gewaltsam Zutritt zum Firmengebäude und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Ob der oder die Täter dabei fündig wurden, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

