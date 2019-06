Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Pkw prallte gegen Baum

Hagen a.T.W. (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Hüttenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Fahrer eines BMW schwer verletzt wurde. Der 32-jährige Oeseder war mit seinem Auto gegen 08.25 Uhr in Richtung Hagen unterwegs, als er etwa in Höhe der Brückenstraße beim Bedienen des Autoradios unaufmerksam und abgelenkt wurde, nach rechts von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus, sein BMW hatte nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden.

