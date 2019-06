Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht mit weißem Kleintransporter

Wallenhorst (ots)

Der Fahrer eines weißen Kleintransporters hat am Mittwochnachmittag an der Einmündung Im Alten Dorf/L 109 einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte Basecapträger bog gegen 15.30 Uhr von der Straße Im Alten Dorf nach links in Richtung Kreisverkehr ab und nahm dabei einem blauen Citroen die Vorfahrt. Dessen Fahrerin wollte von der L 109 nach links in die Straße Im Alten Dorf abbiegen, musste ausweichen und prallte gegen die Schutzplanke. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Wallenhorst. Telefon: 05407-81790.

