Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Motorradfahrer nach Unfall auf L87 schwer verletzt

Bramsche (ots)

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer war am Mittwochnachmittag (17.45 Uhr) mit zwei weiteren Kradfahrern auf der Evinghausener Straße (L87) in Richtung Engter unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen, an seinem Krad entstand Sachschaden. Ein Rettungswagen brachte den 20-Jährigen in ein Krankenhaus.

