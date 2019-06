Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Hundehalter nach Unfall gesucht

Belm (ots)

Am Sonntagabend ist auf der Belmer Straße ein Hund vor ein Auto gelaufen und hat dadurch einen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach dem Hund und dem Halter des Tieres. Die Fahrerin eines Audi war gegen 19.15 Uhr in Richtung Belm unterwegs, als kurz hinter der Einmündung zum Heideweg ein hellbrauner, etwa kniehoher Mischlingshund auf die Fahrbahn und vor den Wagen lief. Der Hund rappelte sich nach dem Zusammenstoß wieder auf und rannte weg. Hinweise zur Herkunft des möglicherweise verletzten Tieres nimmt die Polizei in Melle entgegen. Telefon: 05422/920600.

