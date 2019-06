Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Pkw landete im Graben- Unfallverursacher flüchtete

Bissendorf (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Georgsmarienhütter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei eine Person leicht verletzt wurde und der unbekannte Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines schwarzen VW Passat war gegen 7 Uhr in Richtung Bissendorf unterwegs, als sie in einer Rechtskurve, unweit der Einmündung zur Strügelheide, von einem silberfarbenen Auto "geschnitten" wurde. Die 23-jährige Versmolderin wich dem vermutlichen Audi A6 aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen. Der Passat kam in der Folge nach links von der Straße ab, schleuderte in den dortigen Graben und kam nach etwa 40 Metern zum Stillstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des silberfarbenen Audi hielt nicht an und kümmerte sich entsprechend nicht um die Verunfallte. Die junge Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Meller Polizei bittet unter der Telefonnummer 05422-920600 um Hinweise in der Sache.

