Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Aluräder gestohlen

Georgsmarienhütte (ots)

Unbekannte haben am Dienstag in der Weißdornstraße drei 19-Zoll-Aluräder von einem Auto gestohlen. Die Täter montierten die Räder zwischen 08.30 Uhr und 10.30 Uhr von einer am Fahrbahnrand (unweit der Straße Zur Zaubernuß) geparkten schwarzen Mercedes S-Klasse. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

