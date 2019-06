Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 41-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Ein Anwohner wurde am Freitagabend (21.30 Uhr) in der Süntelstraße auf einen Mann mit einer blutenden Kopfverletzung aufmerksam und alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst. Der alkoholisierte Verletzte konnte lediglich mitteilen, dass er geschlagen wurde. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Wer im Bereich Süntelstraße eine Auseinandersetzung beobachtet hat oder Hinweise zu dem Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell