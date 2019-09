Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190920 - 994 Frankfurt-Sossenheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 19. September 2019, gegen 11.40 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür eines Ehepaares im Dunantring. Als die 73-jährige Frau öffnete, stand ein angeblicher Handwerker vor der Tür, der sich nach dem Leitungswasser erkundigte. Die Geschädigte begab sich nun in das Badezimmer, um nachzusehen, während der Unbekannte die im Flur liegende Handtasche an sich nahm und damit verschwand. Neben den Ausweispapieren und dem Führerschein befand sich noch das Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von ca. 180 EUR in der Tasche.

Der "Handwerker" wird beschrieben als 45-50 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Er war bekleidet mit einem dunklen Anorak und einer hellen Baseballkappe.

