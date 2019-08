Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Dieb muss draußen bleiben

In Bad Überkingen scheiterte ein Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag.

Ulm (ots)

In der Hausener Straße steht ein Bauwagen, den junge Menschen nutzen. Sie haben auch gegen Einbruch und Diebstahl vorgesorgt. So kam in der Nacht zum Donnerstag ein Einbrecher nicht hinein. Er scheiterte am Fensterladen. Zwei Lampen und zwei Lautsprecher aber, die draußen montiert waren, nahm er mit. Die Eigentümer erstatteten Anzeige bei der Polizei (Tel. 07334/924990). Die ermittelt jetzt, um dem Unbekannten auf die Spur zu kommen.

Der gescheiterte Einbruch zeigt, dass Vorbeugung wirkt. Sogar in der Hälfte aller Fälle, sagt die Kriminalstatistik der Polizei. Wie man sich richtig vor Diebstahl und Einbruch schützt, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Bad Überkingen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++++ 1549838

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell