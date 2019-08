Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - 46-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

In ein Krankenhaus kam ein Mann am Freitag, nachdem er in Heidenheim randaliert hatte.

Kurz nach 7 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Ein Mann würde an einem Fenster im 6. Stock eines Gebäudes in der Walther-Wolf-Straße stehen und Gegenstände auf die Giengener Straße werfen. Polizei und Rettungskräfte fuhren an. Die Beamten mussten feststellen, dass der Randalierer auch einen Farbkübel aus dem Fenster geworfen hatte. Der hatte einen Mann getroffen und verletzt. Der 29-Jährige kam in ein Krankenhaus. Die Beamten gingen in die Wohnung des Randalierers und beruhigten den 46-Jährigen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

