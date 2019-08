Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohes Feld/ Radfahrer verletzt - Autofahrer geflüchtet

Coesfeld (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 23-jähriger Radfahrer aus Coesfeld bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Hohes Feld / Adolf-Meyer-Straße zu. Er beabsichtigte am Dienstag (06.08.) um 15.45 Uhr nach rechts in die Straße Hohes Feld abzubiegen. Obwohl der Radfahrer für den Fahrer eines silbernen Kleinwagens von rechts kam, fuhr der Autofahrer auf der Straße Hohes Feld weiter. Der Radfahrer wich aus, kam zu Fall und verletzte sich dabei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

