Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190923 - 999 Bundesautobahn 661: Korrektur zu unserer Meldung 190922-998 Bundesautobahn 661: Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten

Frankfurt (ots)

(ne) Wie gestern berichtet, ereignete sich auf der Bundesautobahn 661 ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen schwer verletzt wurden. Darunter befanden sich drei Kinder.

Bei diesem Verkehrsunfall fuhr nicht, wie zunächst dargestellt, der 34-jährige Skoda Fahrer auf den Audi auf, sondern genau umgekehrt. Der 42-jährige Fahrer des Audi, in dessen Auto auch die drei Kinder saßen, fuhr also hinten auf den Skoda auf und wurde anschließend über die Seitenschutzplanke katapultiert und überschlug sich. Der Skoda hingegen wurde in die Mittelschutzplanke gedrückt und dann nach rechts über die gesamte Fahrbahn geschleudert.

Wir bitten diesen Fehler, bei dem es sich um eine Verwechslung der beiden Pkw handelte, zu entschuldigen.

