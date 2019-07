Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190731 - 800 Frankfurt-Innenstadt: Streit im Straßenverkehr eskaliert

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Nachmittag endete der Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Kurt-Schumacher-Straße in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher beide leichte Verletzungen davontrugen.

Gegen 14.15 Uhr waren ein 48-jähriger Radfahrer und ein 25-Jähriger als Beifahrer eines Opel auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Während der Fahrt kam es bereits zu Diskussionen über das Fahrverhalten des Radfahrers und anschließenden gegenseitigen Beleidigungen. An der Ampel auf Höhe der Seilerstraße stieg der 25-Jährige aus und schlug dem 48-Jährigen ins Gesicht, der daraufhin stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrradfahrer schlug daraufhin mit seinem Fahrradschloss nach dem Beifahrer, welcher ebenfalls leichte Verletzungen davontrug.

Erste Tests deuteten darauf hin, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

