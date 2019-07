Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190730 - 797 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Morgen wurde ein Rentner in der Kaiserstraße durch zwei Unbekannte bestohlen. Die Ganoven hatten sich zuvor als Polizeibeamte ausgegeben und eine "Personenkontrolle" durchgeführt.

Ein 77-jähriger Gelnhäuser wurde gestern gegen 02:20 Uhr durch einen angeblichen Polizeibeamten aufgefordert, stehen zu bleiben und sich auszuweisen. Während er dem widerwillig nachkam, kam ein zweiter Mann hinzu, der sich ebenfalls als Polizist ausgab. Im Verlauf der "Kontrolle" nahm einer der Täter dem Opfer einen Stapel mit Plastikkarten aus der Hand. In diesem Stapel befanden sich auch zehn Euro Bargeld. Dem Rentner, dem der Vorgang zunehmend suspekt vorkam, protestierte lautstark und rief schließlich um Hilfe. Daraufhin erhielt er seine Plastikkarten wieder zurück. Das Bargeld jedoch fehlte. Die beiden Täter flüchteten über die Elbestraße in Richtung Taunusstraße.

Täterbeschreibung

Täter 1: männlich, mitteleuropäisches Aussehen und 175-180 cm groß. 35-40 Jahre alt, sportliche Statur, kurze Haare und bekleidet mit einem roten Oberteil. Er sprach akzentfrei Deutsch.

Täter 2: männlich, 165-170 cm groß und untersetzt. 50 Jahre alt, Glatze und schwarzer Vollbart. Er war dunkel gekleidet.

Hinweise zur Tat / den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 / 755-52499 entgegen.

