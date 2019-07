Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190729 - 795 Frankfurt-Hauptbahnhof: Nachtrag zur Meldung Nr. 792 Frankfurt-Hauptbahnhof: Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(mc) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am heutigen Vormittag zu einem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof.

Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang weitere Zeug_innen und Hinweisgeber_innen, die sachdienliche Informationen zur Aufklärung der Tat geben können.

Hierzu können sie sich über die nachfolgende E-Mailadresse,

hinweise-hauptbahnhof@polizei-hinweise.de,

oder über das Hinweistelefon, unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199, melden.

Darüber hinaus können Fotos und Videos, die in Zusammenhang mit dem Geschehen gefertigt wurden, über folgende Internetseite hochgeladen werden:

https://polizei-hinweise.de/hinweise-hauptbahnhof

Pressevertreter_innen werden gebeten, dies in ihre Berichterstattung zu übernehmen sowie ferner weitere Anfragen in dieser Sache ab sofort an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main zu richten.

