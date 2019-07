Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Bad Driburg (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag, 25.07.2019, gegen 20.00 Uhr, auf der L954 in Höhe des Clemensheimes bei Bad Driburg zu Fall. Der Mann aus Bad Driburg befuhr die Strecke mit seiner KTM in Richtung Bad Driburg und geriet in einem Kurvenbereich auf eine rutschige Fahrbahnstelle. Unklar ist, ob die Fahrbahn verdreckt oder durch Hitze beschädigt war und entsprechend glatt wurde. Der Fahrer verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Feuerwehr sicherte den Fahrbahnbereich. /Te.

