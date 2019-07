Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht nach Parkplatzunfall

Brakel (ots)

Einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro richtete ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem orangen Ford Focus an, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein 25-Jähriger hatte den Ford am Montag, 22.07.2019, gegen 17.00 Uhr für ca. eine Stunde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel abgestellt. Später stellte er einen Schaden an der Mitte der vorderen Stoßstange fest. Offensichtlich ist ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen und hat dabei den Schaden verursacht. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Zeugenhinweise zu dem Verursacher. /Te.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell