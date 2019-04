Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Aggressiver Fahrgast von der Weiterfahrt ausgeschlossen

Bad Doberan, Kröpelin (ots)

Ein streitsüchtiger Mann wurde am 14.04.2019 von der Weiterfahrt mit dem RE 13127 auf der Fahrt vom Bahnhof Wismar Richtung Rostock Hauptbahnhof am Haltepunkt Parkentin von der Weiterfahrt ausgeschlossen.

Dem Fahrtausschluss war ein aggressives und beleidigendes Verhalten des Mannes gegenüber dem Zugbegleiter vorausgegangen. Da er aufgrund eines defekten Fahrkartenautomates am Bahnhof Kröpelin keinen Fahrausweis erwerben konnte, wollte er dieses im Zug nachholen. Vollkommen unvermittelt fing der 25-jährige Fahrgast dann bei der Fahrkartenkontrolle an, den Zugbegleiter zu beschimpfen und mit den Worten "Ich hau dir eine rein" sowie "Ich schlag dich weg, wenn ich dich seh" zu beleidigen und zu bedrohen. Daraufhin wurde er am Haltepunkt Parkentin von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Nachdem der Mann den Zug dann verlassen hatte, schlug er mit seinen Händen und Füßen gegen diesen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Rostock stellte anschließend am Haltepunkt Parkentin die Personalien des Mannes fest. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung.

