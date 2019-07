Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwei Tatverdächtige gefasst

Brakel (ots)

Drei Zigarettenautomaten im Stadtgebiet von Brakel sind in den frühen Morgenstunden am Montag, 22. Juli, aufgebrochen worden. Zeugen hatten zwei maskierte Männer bei einem Aufbruchversuch beobachtet und die Polizei verständigt. Die unverzüglich eintreffenden Polizeibeamten konnten daraufhin im unmittelbaren Tatumfeld zwei Personen feststellen, auf die die Beschreibung passte. Beide wurden vorläufig festgenommen und befragt. Nach der Vernehmung wurden beide nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Polizei in Höxter bittet um weitere Hinweise unter Telefon 05271/962-0. Betroffen sind die Zigarettenautomaten an der Rudolphinstraße, an der Berliner Straße/Eichenweg und am Heinfelder Weg. /nig

