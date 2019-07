Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190729 - 793 Frankfurt-Westend: Unbekannte überfallen 20-Jährigen

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Sonntag auf Montag raubten zwei Männer einen jungen Mann in der Beethovenstraße aus und flüchteten anschließend.

Der 20-Jährige war gegen 00.15 Uhr zu Fuß auf der Beethovenstraße unterwegs, als die Männer auf ihn zukamen und einer von ihnen dem Fußgänger drohte, ihn mit einem Messer zu verletzen, sollte er kein Geld aushändigen. Der 20-Jährige übergab sein Kleingeld, wenige Euro, an den Räuber. Währenddessen kamen zwei Frauen vorbei, die der junge Mann ansprach und um Hilfe bat. Daraufhin flüchteten die beiden Räuber.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: männlich, 185 cm bis 190 cm groß, schlanke Statur, schwarze, kurze Haare, schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift, Jeans und dunkler Rucksack.

2. Tatverdächtiger: männlich, 185 cm bis 190 cm groß, schlanke Statur, rote Kappe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

