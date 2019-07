Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190728 - 791 Frankfurt-Rödelheim: Brand eines Wohnhauses

Frankfurt (ots)

(fue) Zeugen meldeten am Samstag, den 27. Juli 2019, gegen 16.50 Uhr, Rauchentwicklung im Kirschbaumweg.

Vor Ort eintreffende Einsatzkräfte mussten dann den Vollbrand eines Wohnhauses feststellen, Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl. Die benachbarten Häuser mussten wurden geräumt. Mit starken Kräften erfolgte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr. Im Rahmen des Einsatzes mussten zwei Personen vor Ort ambulant behandelt werden. Das Haus brannte vollständig nieder. Die Eigentümer wurden in einer Notunterkunft untergebracht. Ein Nachbarhaus wurde bei den Löscharbeiten beschädigt. Der durch den Brand insgesamt verursachte Sachschaden beziffert sich auf mehrere hunderttausend EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden aufgenommen.

