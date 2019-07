Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190728 - 788 Frankfurt-Niederursel: Brand einer Grünfläche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 26. Juli 2019, gegen 19.00 Uhr, kam es zur Entzündung einer Grünfläche, gelegen zwischen dem Oberurseler Weg und der Rosa-Luxemburg-Straße.

Durch die trockene Witterung breitete sich der Brand schnell auf eine Fläche von etwa 6.000 qm aus. Neben der Grünfläche wurden eine Obstwiese mit Apfelbäumen, eine Pferdekoppel mit Weidezaun und ein Kutschanhänger beschädigt.

Ein Übergreifen des Feuers auf einen benachbarten Pferdehof konnte durch starke Kräfte der Feuerwehren aus Frankfurt, Oberursel und Weißkirchen verhindert werden. Jedoch flüchteten zunächst zehn Pferde von einer Koppel, konnten aber unversehrt wieder eingefangen werden.

Über die genaue Brandursache kann im Moment nur spekuliert werden. Eine aus einem vorbeifahrenden Auto hinausgeworfenen Zigarettenkippe liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell