Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190726 - 784 Frankfurt-Bundesautobahn: Unbekannter übermalt 80er-Schilder auf der BAB 648

Frankfurt (ots)

(ne) Was auch immer sich der unbekannte Scherzbold dabei gedacht hat, lustig war diese Aktion auf gar keinen Fall.

Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Autofahrer der Autobahnpolizei übermalte Schilder im Baustellenbereich der A 648 Richtung Frankfurt, zwischen den Abfahrten Rödelheim und Westkreuz. Und nicht nur das. Eine dortige Geschwindigkeitsmessanlage hatte wohl auch des Öfteren ausgelöst, weil die betreffenden Personen offensichtlich wesentlich schneller gefahren sind, als die eigentlich vorgeschriebenen 80 km/h. Eine Streife stellte vor Ort schließlich insgesamt sechs übermalte 80er-Schilder fest, die an drei Stellen jeweils rechts und links der Fahrbahn aufgestellt waren. Die zuständige Baustellenfirma ersetzte die Schilder im Laufe des Tages.

Bezüglich der Ordnungswidrigkeitsverfahren der gemessenen Verkehrsteilnehmer wird die zuständige Bussgeldbehörde um Entscheidung ersucht.

Die Polizei sucht nun den Übeltäter und bittet Autofahrer, die gestern Morgen zwischen 3:30 Uhr und 6:10 Uhr etwas Verdächtiges gesehen haben, sich zu melden. Polizeiautbahnstation Frankfurt Tel: 069 - 755 46400.

