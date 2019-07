Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190726 - 783 Frankfurt-Nordend: Sperrmüll und Dixi-Haus abgebrannt

Frankfurt (ots)

(ne) Heute Nacht hat es im Bereich Nordend zwischen 1:15 - 1:25 Uhr erneut gebrannt. Ein Sperrmüllhaufen, sowie ein Toillettenhäuschen musste die Feuerwehr löschen.

In der Gluckstraße wurde die Feuerwehr zu dem brennenden Sperrmüllhaufen gerufen. Noch während der Löscharbeiten, meldeten Zeugen der Polizei ein brennendes Dixi-Häuschen in der Hynspergstraße. Die Brandursachen sind zwar noch nicht geklärt, jedoch geht die Polizei in beiden Fällen von einer Brandstiftung aus.

In der jüngsten Vergangenheit kam es zu ähnlichen Brandgeschehen im Nordend. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich zu melden. (Telefon: 069 - 755 51599)

