Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190725 - 782 Frankfurt-Ginnheim: Jugendliche Räuber gescheitert

Frankfurt (ots)

(ka) Gestern Abend misslang zwei jungen Männern der Versuch, einen 20-Jährigen in der Ginnheimer Landstraße auszurauben.

Der 20-Jährige stieg, mit seinem 18-jährigen Begleiter, gegen 21.35 Uhr aus der U-Bahn an der Haltestelle "Ginnheim" aus. Mit ihnen verließen vier Jugendliche die Bahn, welche den 20-Jährigen aufforderten, ihnen seine Umhängetasche zu geben. Das tat der junge Mann, woraufhin ihn einer der Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht schlug. Danach entriss der 20-Jährige dem Räuber die Tasche und rannte weg. Damit hatte er allerdings keinen Erfolg, denn die Gruppe Jugendlicher holte ihn schnell ein und riss ihn zu Boden. Dort traten sie auf den jungen Mann ein und durchsuchten seine Handtasche nach Wertvollem. Da dieser aber laut um Hilfe rief, ließen sie von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige trug Schürfwunden und Hämatome davon. Der 18-Jährige, der seinem Belgleiter zur Hilfe eilen wollte, wurde dabei am Fuß verletzt.

Die Tatverdächtigen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: 16 bis 17 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Oberlippenbart, schwarze Kappe mit "Gucci-Streifen".

2. bis 4. Tatverdächtiger: 16 bis 17 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß und südländisches Erscheinungsbild. Einer der jungen Männer soll mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Symbol bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499 entgegen.

