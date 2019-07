Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dieb nach Zeugenhinweis festgenommen

Krefeld (ots)

Nach einem Hinweis eines 21-jährigen Zeugen konnte am Samstag, den 20.07.2019, gegen 13.00 Uhr, ein 50-jähriger Mann aus Krefeld nach einem Diebstahl in einem Hindu-Tempel an der Straße Girmesgath angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der ersten polizeilichen Ermittlungen konnten in der Wohnung des 50-Jährigen weitere Gegenstände aus zurückliegenden Diebstählen aufgefunden werden. Bei der Tatbeute handelte es sich nicht um Reliquien des Tempels und die Taten waren auch nicht religiös motiviert. Der Dieb wurde im Anschluss an die ersten Ermittlungen durch die Polizei entlassen und ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.(616)

