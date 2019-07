Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verschiedene Geschäfts- und Werkstatteinbrüche - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Im Verlauf des Freitagmorgen, 19.07.2019, in der Zeit von 00.10 - 12.00 Uhr brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Hülser Straße, zwischen Oranierring und Weggenhofstraße ein. Nachdem sich der / die Einbrecher Zugang in die Gaststätte verschafft hatten, wurden in den Räumen noch darin befindliche Automaten aufgebrochen. Durch die Einbrecher wurde Bargeld erbeutet.

In der Zeit vom 18.07.2019, 22.00 Uhr bis 19.07.2019, 07.30 Uhr brachen Unbekannte an der Hessenstraße in ein Firmengebäude ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. In den Räumen wurden weitere Türe gewaltsam geöffnet.

In der Zeit vom 18.07.2019, 18.00 Uhr bis 19.07.2019, 07.00 Uhr schlugen Unbekannte an der Emil-Schäfer-Straße eine Scheibe eines Werkstatttors ein und gelangten anschließend in die Räumlichkeiten der Werkstatt, wo weitere Behältnisse aufgebrochen wurden.

Im Zeitraum vom 17.07.2019, 20.00 bis 19.07.2019, 09.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte über eine Leiter Zugang zur Terrasse des Tower vom Flugplatz Egelsberg. Von dort aus wurde durch die / den unbekannten Einbrecher eine Eingangstüre aufgehebelt und anschließend das Objekt durchsucht. Der / die unbekannten Täter erbeuteten eine geringe Menge Bargeld und konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen, die Hinweise zu den vorgenannten Taten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Krefeld (02151-6340)zu melden. (614)

