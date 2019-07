Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrecher wiedererkannt - Festnahme

Krefeld (ots)

Gestern (17. Juli 2019) hat die Polizei einen Mann festgenommen, der am Dienstag in ein Mehrfamilienhaus an der Rhodius Straße eingebrochen war.

Gegen 13:40 Uhr informierte ein Krefelder die Polizei, dass er einen Einbrecher in einem Supermarkt am Fütingsweg wiedererkannt habe. Dieser war am Tag zuvor in ein Mehrfamilienhaus an der Rhodius Straße eingebrochen und hatte Kleidung vom Dachboden entwendet. Der Zeuge hatte ihn dort entdeckt und noch vergeblich versucht, seine Flucht zu verhindern. Im Supermarkt standen die beiden sich nun plötzlich wieder gegenüber.

Polizeibeamte konnten den polizeibekannten Tatverdächtigen (41 Jahre) noch im Supermarkt festnehmen. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde er wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Auf ihn wartet ein Strafverfahren. (611)

