Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oldenburg (ots)

In den Abendstunden des 01.07.19 bzw. in der Nacht zum 02.07.2019 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bad Zwischenahn die Woldlinie in Richtung Friedrichstraße. Dabei schätzte er offensichtlich unmittelbar vor der Einmündung den Fahrbahnverlauf falsch ein, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere Verkehrszeichen sowie gegen die Wetterschutzhütte der dortigen Bushaltestelle. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück blieben lediglich div. Teile eines älteren weinroten VW. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher bzw. zum flüchtigen weinroten VW, der sowohl an der Front sowie an beiden Seiten erheblich beschädigt sein muss.

