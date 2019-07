Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Einbrüche in Wohnungen+++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Ein bislang unbekannter Täter hebelte im Zeitraum von Freitag- bis Sonntagabend ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt zur Wohnung. Der Täter flüchtete anschließend ohne Diebesgut.

Im Zeitraum von Freitag 14:30 bis Montag 23:40 Uhr kam es ebenfalls zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Willersstraße in Oldenburg. Der unbekannte Täter gelang über ein auf Kipp stehendes bodentiefes Fenster in die Erdgeschosswohnung und entwendete Schmuck, Bekleidung, eine Handtasche und eine Spielkonsole im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fenster und Türen bei Verlassen der Wohnung geschlossen werden sollten.

