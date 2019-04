Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheiben eingeschlagen

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer setzen die Polizei am Samstagmorgen über einen beschädigten, geparkten Personenkraftwagen in Kenntnis. Die eingesetzte Streife stellte vor Ort fest, dass zwei Fensterscheiben offensichtlich eingeschlagen worden sind. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Mitfahrerparkplatz an der B 48 bei Winnweiler. Bislang ist nicht bekannt, ob Gegenstände aus dem Fahrzeug heraus entwendet worden sind. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zur Tatzeit und zu Personen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten unter Telefon-Nummer 06361 - 9170.

