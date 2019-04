Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Landstuhl (ots)

Am Freitagnachmittag überquert ein 12-jähriges Mädchen die Bahnstraße um einen Linienbus, welcher an der Haltestelle steht, zu erreichen. Nach Aussagen unabhängiger Zeugen achtet das Kind nicht auf den Fahrzeugverkehr und stößt so mit einem Toyota zusammen welcher in Fahrtrichtung Saarbrücker Straße unterwegs ist. Die 42- jährige Fahrerin aus dem Kreis Kusel kann den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Mädchen, welches mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe knallt, bleibt auf der Straße liegen und wird mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Westpfalzklinikum verbracht. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bahnstraße im Bereich der Haltestelle komplett gesperrt werden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Landstuhl unter 06371-92290 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de

