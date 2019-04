Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Scheibe beschädigt, Zeugen gesucht

Wolfstein (ots)

Durch den Wurf mit einer Glasflasche entsteht erheblicher Sachschaden an einer Schaufensterscheibe. In der Nacht zum Freitag, kurz nach 2 Uhr, wurde eine Zeugin auf die Tat in der Straße "Am Ring" aufmerksam und verständigte die Polizei. In unmittelbarer Nähe des Tatortes konnte die Streife Teile einer Glasflasche zur Spurensuche sicherstellen. Die Anruferin hörte zur Tatzeit zwei junge, weibliche Stimmen. Diese Jugendlichen entfernten sich zu Fuß vom Tatort in Richtung Mühlstraße. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken, Telefon 06382-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell