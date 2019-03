Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Planenschlitzer auf der Autobahnraststätte Rhynern - Süd

Hamm-Rhynern (ots)

Unbekannte Täter schlitzten am Sonntag, 31. März 2019, in der Zeit zwischen 2.40 Uhr und 3.40 Uhr, die Planen von insgesamt 24 Sattel-Aufliegern auf dem Autobahnrastplatz Rhynern-Süd an der Straße "Im Zengerott" auf. Die Taten geschahen, während die Fahrer im Führerhaus schliefen. In einem Fall wurde Kaffee in bislang unbekannter Menge entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 0 entgegen.(es)

