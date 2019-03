Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlägerei auf Kirmesgelände

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 36-jähriger Bockum-Höveler wurde am Samstag, 30. März, gegen 20.45 Uhr auf dem Kirmesgelände in Bockum-Hövel von fünf unbekannten männlichen Tätern zusammengeschlagen. Nach Angaben von Zeugen war er jedoch der Initiator der Schlägerei und hatte zuerst zugeschlagen. Die Täter hatten ihn anschließend zu Boden gebracht und dann mit Fußtritten weiter traktiert. Der 36-Jährige war zunächst bewusstlos und wurde dann durch einen Krankenwagen in das Sankt Josef Krankenhaus gebracht. Dort randalierte er bei den Untersuchungen so, dass er von der Polizei in das Polizeigewahrsam verbracht werden musste. Die Täter von der Kirmes waren Südländer und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell