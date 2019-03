Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden, BAB 861, Bereich Grenzanlage: Gemeinsame Lkw-Kontrolle der Schweizer Grenzwacht und des Verkehrskommissariats Weil am Rhein

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Gemeinsam mit der benachbarten Schweizer Grenzwacht kontrollierten Beamte des Verkehrskommissariats Weil am Rhein am Mittwochvormittag (27. März), in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 10.30 Uhr, vor der Grenzanlage Rheinfelden bei der Ausreise in die Schweiz sowie an den Einfahrten der Anschlussstellen Rheinfelden Süd und Mitte Lkw hinsichtlich Rotlichtmissachtung und unerlaubten Überholens innerhalb des Lkw-Staus zur Regelung der Vorsortierung.

Leider mussten wieder zahlreiche Verkehrsteilnehmer beanstandet werden.

Die Bilanz weist insgesamt 27 Anzeigen gegen sogenannte "Stau-Überholer" (Verstoß gegen § 253 StVO), zehn Anzeigen wegen Missachtung des Durchfahrtsverbots (Einfahrt über die Anschlussstellen) und 37 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen verschiedener anderer Verstöße aus. Die Schweizer Kollegen beanstandeten sieben Verstöße wegen Missachtung der Vorsortierung in der Verzollungs- und Transitabwicklung und erhoben entsprechende Gebühren.

wr

