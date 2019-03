Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen. Schleifvorgang mit hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 14.40 Uhr zum Unfall auf der Schaffhauser Straße. Diese befuhr ein 67 Jahre alter Mann mit seinem VW UP. Aus noch ungeklärten Gründen kam er auf die linke Fahrbahn und streifte den entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Durch den Schleifvorgang entstand am VW ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, am Sprinter 5000 Euro. Personen wurden keine verletzt.

