Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen-Horheim. Auto überschlägt sich - Vater und 10- jährige Tochter werden leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit zwei leicht Verletzten kam es am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr auf der K 6566 bei der Einmündung vom Gemeindeverbindungsweg aus Lauchringen. Diesen Weg befuhr eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in Richtung Schwerzen und beabsichtigte, vom Gemeindeverbindungsweg auf die bevorrechtigte Kreisstraße zu wechseln. Beim Einfahren übersah sie nach derzeitiger Sachlage den kommenden Opel Corsa und es kam zum Zusammenstoß. Dabei geriet der Corsa ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem er auf das abschüssige Wiesengelände geriet, wurde der Wagen aufgestellt und überschlug sich. Der Corsa kam im Wiesengelände auf der Seite zum Liegen. Der 61-jährige Fahrer und seine 10-jährige Tochter waren angeschnallt und verletzten sich zum Glück nur leicht. Beide wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht. Die Mercedes Fahrerin blieb unverletzt. Der Corsa, an dem 800 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

