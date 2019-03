Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH

Einen in der Tiefgarage des Rheincenters im Erdgeschoss geparkten Pkw streifte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwochabend (27. März), in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 19.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein unter Telefon 07621/97970 in Verbindung zu setzen.

