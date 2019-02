Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Zwei 17-Jährige geschlagen und beraubt - Täter festgenommen Ort: 65189 Wiesbaden, Murnaustr. 2, Schlachthof Zeit: Samstag, 23.02.2019, 01.20 Uhr

In den frühen Morgenstunden sind die Jugendlichen nach einer Veranstaltung im Wiesbadener Schlachthof auf dem Weg nach Hause. Noch in der Murnaustraße werden sie von 3 jungen Männern angegangen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der die Täter Geld und Handys der Geschädigten fordern. Beherzt greifen zwei weitere junge Männer ein, als sie die Schlägerei sehen und schlagen die Täter in die Flucht. Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter noch im Nahbereich durch die Polizei festgenommen werden. Weitere Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts dauern noch an.

